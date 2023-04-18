Какому знаку Зодиака повезет 19 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 апреля?

День, который астрологи называют черным, – один из самых сложных во всем лунном календаре. Самое неприятное в это время – психологические проблемы, с которыми сталкиваются даже люди со стабильной и устойчивой психикой. Важно защищаться от негативных энергий дня: необходимо избегать темноты и одиночества – в такой ситуации могут возникнуть страхи и фобии, о которых мы прежде и не подозревали. Впрочем, лучше вообще ни с кем не общаться, чем приближать к себе неприятных или неадекватно ведущих себя людей – результаты такого контакта трудно предусмотреть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Не лучший день для финансовых операций – звезды, а вслед за ними и астрологи – считают, что никаких телодвижений в этом смысле делать не стоит: нельзя открывать счета, заключать сделки, подписывать договоры – на успех в них рассчитывать не приходится. Но это не значит, что нельзя рассчитывать на деньги, которые были заработаны ранее, но поступят на счет – или упадут на карточку – именно сегодня. Для представителей знака сообщение об этом станет прекрасной новостью: они давно ждут данного финансового поступления и знают, как распорядиться полученными средствами.

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