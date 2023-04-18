Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 19 квітня?

День, який астрологи називають чорним, – один із найскладніших у всьому місячному календарі. Найнеприємніше в цей час – психологічні проблеми, з якими стикаються навіть люди зі стабільною та стійкою психікою. Важливо захищатися від негативних енергій дня: необхідно уникати темряви та самотності – у такій ситуації можуть виникнути страхи та фобії, про які ми раніше й не підозрювали. Втім, краще взагалі ні з ким не спілкуватися, ніж наближати до себе неприємних чи людей, які неадекватно поводяться – результати такого контакту важко передбачити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Не найкращий день для фінансових операцій – зірки, а слідом за ними і астрологи – вважають, що жодних рухів тіла в цьому сенсі робити не варто: не можна відкривати рахунки, укладати угоди, підписувати договори – на успіх у них розраховувати не доводиться. Але це не означає, що не можна розраховувати на гроші, які були зароблені раніше, але надійдуть на рахунок або впадуть на картку саме сьогодні. Для представників знака повідомлення про це стане чудовою новиною: вони давно чекають на це фінансове надходження і знають, як розпорядитися отриманими коштами.

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