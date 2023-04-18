Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Якому знаку зодіаку пощастить 19 квітня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
3451
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Якому знаку зодіаку пощастить 19 квітня

Фото: www.credits

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 19 квітня?

День, який астрологи називають чорним, – один із найскладніших у всьому місячному календарі. Найнеприємніше в цей час – психологічні проблеми, з якими стикаються навіть люди зі стабільною та стійкою психікою. Важливо захищатися від негативних енергій дня: необхідно уникати темряви та самотності – у такій ситуації можуть виникнути страхи та фобії, про які ми раніше й не підозрювали. Втім, краще взагалі ні з ким не спілкуватися, ніж наближати до себе неприємних чи людей, які неадекватно поводяться – результати такого контакту важко передбачити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Не найкращий день для фінансових операцій – зірки, а слідом за ними і астрологи – вважають, що жодних рухів тіла в цьому сенсі робити не варто: не можна відкривати рахунки, укладати угоди, підписувати договори – на успіх у них розраховувати не доводиться. Але це не означає, що не можна розраховувати на гроші, які були зароблені раніше, але надійдуть на рахунок або впадуть на картку саме сьогодні. Для представників знака повідомлення про це стане чудовою новиною: вони давно чекають на це фінансове надходження і знають, як розпорядитися отриманими коштами.

Читайте також:

Дзиґа Вертов: на які жертви пішов батько українського звукового кіно заради гарних кіносвітлин

Дзиґа Вертов: на які жертви пішов батько українського звукового кіно заради гарних кіносвітлин

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3451
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація