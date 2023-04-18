"До штабу п**дуй": в Івано-Франківську офіцер побив строковика (відео 18+)

В Івано-Франківську офіцер, ймовірно, у військовій частині, 26 березня побив солдата-строковика.

Відео цього інциденту опублікували у соцмережах.

На відео видно, як військовий з кулаками накинувся на свого підлеглого, обзиваючи його нецензурною лайкою, з вимогою йти до штабу.

Причина цього конфлікту наразі невідома.

У Західному територіальному управлінні Національної гвардії відреагували на побиття солдата і заявили, що за даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування розташованого у місті Львові.

"У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця. У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера", - йдеться у повідомленні.

Обережно! Відео містить сцени насилля та нецензурну лексику (18+).

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. Слідчим командир пояснив, що таким чином проводив "виховну бесіду" . За його словами, солдат начебто перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Військового звинувачують у насильстві щодо підлеглого, скоєному під час воєнного стану. Він може сісти за ґрати на термін до 12 років.

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