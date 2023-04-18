Експерт пояснив мету візиту Путіна на окуповані території

Російський диктатор Володимир Путін прибув на окуповані території Луганщини та Херсонщини, пишуть ЗМІ.

У чому полягає мета цих візитів розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За словами експерта, глава Кремля таким чином прагне підняти бойових дух свої військовослужбовців.

"Знаючи ці постановочні візити Путіна, ми багато разів бачили його поїздки до якихось виробників, водолазів тощо, цікаво, що навіть під гримом люди впізнавали одних і тих самих осіб, які були одночасно і комбайнерами, і водолазами, і лікарями, і просто випадковими людьми з вулиці. Тому це все постановочні дії. Їхніми ЗМІ це рознесеться, але хочеться подивитися якісь інтерв’ю з військовослужбовцями російської армії, які безпосередньо бачили Путіна", - наголошує Гетьман.

Майор запасу ЗСУ вважає, що це все постановочні дії, оскільки там зараз "панують панічні настрої".

"Вони розуміють, що незабаром, рано чи пізно, розпочнуться наші наступальні дії, коли ми зберемо все, що необхідно для цих дій. Там є панічні настрої та передчуття, що росіяни не будуть так тримати оборону, як це робимо ми. Коли ми розпочнемо, вони будуть просто тікати, як це було під Харковом”, - резюмує Гетьман.

Тим часом візит президента Росії Володимира Путіна на окуповані території радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "спецтуром" автора масових убивств".

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