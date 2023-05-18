Курс валют на 18 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 16 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 22 коп. Злотый снизился на 7 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,59 грн (-22 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,79 грн (-7 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,90 грн. Продают по 41,20 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,00 – 37,50 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 – 38,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,80 грн
- "Райффайзен" – 37,10-37,70 грн
- ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Сбербанк" — 40,45 — 41,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,40 грн
- "Райффайзен" – 40,40 – 41,20 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,82 – 9,05 грн
- "Сбербанк" — 8,55 — 9,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, в Украине сети АЗС повысят цены на топливо от 1 июля, в том числе бензин подорожает на 11,2 грн/л. Причина грядущего подорожания горючего в Украине – возврат довоенной ставки на НДС в размере 20%.