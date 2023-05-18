Утро в Мелитополе началось с громкой "бавовны"

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 18 мая, прогремел взрыв.

Как пишут местные Телеграммы-каналы, громко было около 5:30 в нижней части города.

"Хорошо слышно было в районе женской колонии по ул. А. Невского", — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что по звуку было похоже на взрывное устройство. Официальная информация об инциденте пока не поступала.

Напомним, в пятницу, 12 мая, в Мелитополе раздались два громких взрыва – их организовали сами оккупанты, чтобы создать повод расширить "эвакуацию" и самим иметь возможность скрыться с оккупированных территорий. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

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