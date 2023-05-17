Местами будут грозы, температура — до +27°: прогноз погоды на 18 мая

В Киеве будет сухо.

В Украине в четверг, 18 мая, местами температура воздуха поднимется до +27°С. Кратковременные дожди прогнозируют на мероприятии.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны будут кратковременные дожди, а местами — грозы. В остальных областях осадков не предполагается. Ветер юго-восточный с переходом в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в большинстве областей Украины будет 10-15 градусов тепла. Лишь на востоке ночь будет немного прохладнее – +7-12°. Днем в Украине столбики термометров поднимутся до +22-27°. В Закарпатье и Прикарпатье будет немного прохладнее — 16-21° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киевской области на 18 мая переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Скорость юго-восточного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области ночью прогнозируют 10-15 ° тепла, а днем воздух прогреется до +22-27 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +11-13 ° тепла. Днем – до 26° тепла.

Погода в мае

Синоптики "Укргидрометцентра" сообщали, что в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, а максимум – 30-37°.

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