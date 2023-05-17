18 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 18 мая, в православном календаре день памяти великомученицы Ирины Македонской. Жила она примерно в I веке и была дочерью императора Лицинии. Еще в юном возрасте девушка уверовала во Христа, хотя ее родители оставались язычниками. Крестилась Ирина у ученика апостола Павла Тимофея. Решила девушка посвятить себя Богу. Поэтому она отказалась от замужества и начала убеждать родителей и принять христианство. Сначала император спокойно принимал слова дочери, но потом разозлился. Завязал ей руки и бросил под ноги коням. Но животные не коснулись мученицы. А вот Лициний внезапно скончался.

Тогда Ирина встала и стала молиться, чтобы отец воскрес. Так и вышло. Видевшие это чудо сразу уверовали во Христа, сам император и вся его семья крестились. Поэтому Ирина могла уже смело проповедовать Слово Божие. Но начал править другой император и претерпела праздники немалых мучений. Но продолжала обращать язычников и 10 тысяч человек стали христианами после ее проповедей.

Приметы 18 мая

Народные приметы 18 мая / Фото: Pexels

Вдруг перестали щебетать птицы —значит скоро будет гроза.

Впитала в себя рассада много воды – сенокосы будут сухими.

Ненастье на богатый урожай зерна.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает в этот день врать или говорить что-нибудь, что не касается дела. Также не стоит 18 мая давать взаймы, ведь так вы можете навлечь на себя нищету. Не рекомендуется стричь волосы и ногти.

Что можно делать завтра

Если девушка хотела выйти замуж, то старалась не идти в гости к вдове. Такой поход мог привлечь не только безбрачие, но и неприятности в жизни. Мученицу Ирину в народе называли Рассадницей, потому что в этот период начинал сажать рассаду капусты.

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