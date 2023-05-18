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Астрологический прогноз на 18 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 мая

Астрологический прогноз на 18 мая / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отстраниться от повседневной суеты и отказаться от воплощения в жизнь новых дел. 

Символ дня: кувшинка. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: аметист, молочный опал, аквамарин. 

За какую часть тела отвечает: кровеносная система. 

Болезни дня: не стоит долго сидеть за компьютером, читать при плохом освещении и нервничать. 

Питание дня: день, когда не стоит злоупотреблять солью и специями: пресные блюда, возможно, не так вкусны, как хотелось бы, зато они не вызовут проблем со здоровьем. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, придаст шарма и очарования. 

Дачные работы дня: можно удобрять почву и подкармливать плодовые растения – особенно полезным для них окажется перегной. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для так называемой "женской магии" – приворотов и заговоров на счастье и согласие в семье. 

Сны дня: сны нынешнего дня содержат важную информацию, которую необходимо принять к сведению. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать – даже разорванный лист бумаги может стать причиной самых разных неприятностей. 

Цитата дня: "Все, что раздражает в других, может вести к познанию себя" (Карл Густав Юнг). 

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Дата публикации
Просмотры
217
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