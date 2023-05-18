Астрологический прогноз на 18 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отстраниться от повседневной суеты и отказаться от воплощения в жизнь новых дел.
Символ дня: кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: аметист, молочный опал, аквамарин.
За какую часть тела отвечает: кровеносная система.
Болезни дня: не стоит долго сидеть за компьютером, читать при плохом освещении и нервничать.
Питание дня: день, когда не стоит злоупотреблять солью и специями: пресные блюда, возможно, не так вкусны, как хотелось бы, зато они не вызовут проблем со здоровьем.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, придаст шарма и очарования.
Дачные работы дня: можно удобрять почву и подкармливать плодовые растения – особенно полезным для них окажется перегной.
Магия и мистика дня: день благоприятен для так называемой "женской магии" – приворотов и заговоров на счастье и согласие в семье.
Сны дня: сны нынешнего дня содержат важную информацию, которую необходимо принять к сведению.
Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать – даже разорванный лист бумаги может стать причиной самых разных неприятностей.
Цитата дня: "Все, что раздражает в других, может вести к познанию себя" (Карл Густав Юнг).
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-21 мая 2023 года
- Самые удачливые знаки Зодиака в мае 2023 года: кому улыбнется судьба
- Новолуние в Тельце 19 мая 2023 года: что нас ждет в это время
- Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: день, когда придется вернуться с небес на землю