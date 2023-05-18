Непогода в Италии: количество жертв возросло

Непогода в Италии унесла уже девять жизней. Тысячи жителей были эвакуированы из своих домов из-за наводнений и оползней в 37 населенных пунктах страны.

Министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи заявил, что в некоторых районах всего за 1,5 суток выпала половина среднегодового количества осадков. Об этом информирует Reuters.

В государстве зафиксировали около 120 оползней. По меньшей мере, один мост обрушился в Болоньи. Из-за наводнения перекрыли некоторые трассы и приостановили много железнодорожных рейсов. Пришлось отменить и Гран-при Формулы-1, который должен был состояться в городе Имола.

По данным МВД Италии, эвакуироваться пришлось 14 тысячам человек. Серьезно пострадал город Равенна на побережье Адриатического моря, известный своими достопримечательностями древних времен. В министерстве гражданской защиты будут просить правительство о выделении 20 миллионов евро для пострадавших населенных пунктов.

Ранее мы сообщали о наводнении в Конго. Из-за ливней в регионе Калехе реки вышли из берегов, что привело к подтоплениям и масштабным разрушениям, из-за которых погибли сотни людей.

Италию затапливает сильное наводнение: есть жертвы, людей эвакуируют