Конго накрыло разрушительное наводнение: погибли сотни людей

В Конго в результате мощного наводнения, которое произошло на прошлой неделе, погибли сотни человек. Из-за ливней в регионе Калехе реки вышли из берегов, что повлекло за собой подтопление и масштабные разрушения.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Непогода привела к многочисленным разрушениям домов и многим жертвам. Томас Бейкенге, глава Южного Киву, одной из наиболее пострадавших провинций, рассказал, что число погибших составляет 394 человека. Еще тысячи граждан считаются пропавшими без вести.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому количество жертв может увеличиться. Правительство Конго объявило 8 мая национальным днем ​​траура.

Обильные дожди в регионе Калехе начались в четверг вечером, 4 мая. Внезапные наводнения разрушили большинство зданий в селах Бушуша и Ньямукуби, что повлекло за собой огромные человеческие потери. Из-за наводнений также пострадали тысячи людей в Уганде и Кении.

Ранее мы сообщали о наводнениях в Нигерии, из-за которых погибли более 600 человек. В результате непогоды пострадали более 108 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Читайте также: