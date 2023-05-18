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Оккупанты ночью снова атаковали Украину: хроника и последствия

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
9783
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты ночью снова атаковали Украину: хроника и последствия

Россияне в ночь на 18 мая снова атаковали Украину / Фото: ТСН.ua

Захватчики обстреляли не менее восьми областей.

Поздно вечером среды, 17 мая, и в ночь на четверг, 18 мая, захватчики в очередной раз атаковали ряд регионов Украины. Взрывы слышали жители многих населённых пунктов, громко было и в Киеве.

  • Среда 22:02. Взрывы в Одессе во время воздушной тревоги;
  • Среда 23:22. Воздушная тревога объявлена в Киеве и во многих других областях;
  • Четверг 00:11. Взрывы раздались в Харькове;
  • Четверг 02:37. Взрывы раздались в Кировоградской области;
  • Четверг 03:14. Всеукраинская воздушная тревога ;
  • Четверг 04:38. Звуки взрывов в Полтавской и Винницкой областях;
  • Четверг 04:54. Взрывы слышны в Хмельницкой и Житомирской областях;
  • Четверг 05:04. Громко в Киеве и Киевской области.

Последствия

По состоянию на 07:00 четверга, 18 мая, известно, что в нескольких районах Киева упали обломки ракет. Есть повреждения, но пострадавших, по предварительным данным, не обнаружили. Столицу атаковали ракетами из стратегических бомбардировщиков, также враг задействовал разведывательные БПЛА. Силы ПВО сбили все воздушные цели, сообщает КМВА.

В Одессе из-за ракетного удара РФ погиб один человек, а еще двое граждан пострадали. Есть попадание в промышленный объект, но большинство ракет ПВО сбили над морем. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Дата публикации
Просмотры
9783
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