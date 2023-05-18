Россияне продвигаются в Бахмуте – американские аналитики

Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области.

Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются. Российские наемники ППК "Вагнера" имеют незначительные продвижения по городу.

Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.

Отмечается, что геолокационные кадры за 17 мая показывают, что "вагнеровцы" постепенно продвигались в юго-западном Бахмуте. По словам главаря ПИК Евгения Пригожина, они якобы продвинулись на 200 метров. Украинские силы якобы контролируют всего 1,46 квадратных километра территории.

"Российский блогер утверждал, что "вагнеровцы" завершили захват украинского укрепрайона в западном Бахмуте и начали давить на украинские силы в близлежащей зоне конфликта", — говорится в отчете.

Отмечается, что в течение 17 мая российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк. ВСУ отразили многочисленные российские наземные атаки в Марьинке (27 км юго-западнее Авдеевки).

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Сообщается, что российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. По словам спикера Таврического направления ВСУ Валерия Шершеня, российские войска нанесли 16 наземных ударов по украинским позициям на неопределенных участках западной линии фронта Донецко-Запорожской области. Российский блоггер утверждал, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону у Угледара.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские защитники дальше продвигаются на Бахмутском направлении. В своих попытках захватить город оккупанты буквально "стирают его с лица земли, чтобы Силы обороны могли меньше использовать городские сооружения как фортификационные".

Между тем, в украинском Минобороны заявили, что враг несколько продвигается в городе, однако украинские военные продолжают удерживать оборону. Освобождены в последние дни в пригороде почти 20 кв. км – не потеряли.

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