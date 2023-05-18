Генштаб сообщил последние новости из эпицентра боевых действий

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 36 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток противник вел безуспешное наступление в направлении Ивановского. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар по Красногоровке, обстрелял Марьинку, Парасковеевку и Новомихайловку Донецкой области", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиаудары вблизи Масютовки, Кисловки и Первомайского. Артиллерийские и минометным обстрелам противника подверглись 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Луганской области. Нанес авиационные удары и артиллерийские обстрелы.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник наступательных действий не совершал.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Оккупанты также обстреляли более 20 населенных пунктов на юге Украины.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Напомним, сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину.