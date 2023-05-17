Враг несколько продвигается в Бахмуте – Маляр

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.
В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, враг несколько продвигается, однако украинские военные продолжают удерживать оборону.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.
"На Бахмутском направлении сейчас: освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 кв. км – не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках имеем продвижение. В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается", — написала она.
Ганна Маляр подчеркнула, что "все, что в военном смысле можно сделать в этой ситуации, — наше командование и бойцы делают".
"Делают профессионально и на грани возможностей", – заверила она.
Напомним, за прошедшие сутки украинские Силы обороны продвинулись до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления.
Читайте также:
- Захваченные территории Бахмута стали для врагов ловушкой: украинские артиллеристы уничтожают живую силу
- "Долго не протянут": минометчики под Бахмутом присылают врагу тяжелые "осадки"
- В эпицентре боев остаются Бахмут и Марьинка, ВСУ отразили 55 атак на четырех направлениях – Генштаб