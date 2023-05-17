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Враг несколько продвигается в Бахмуте – Маляр

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2827
Время на прочтение
1 мин
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Враг несколько продвигается в Бахмуте – Маляр

Враг несколько продвигается в Бахмуте. Фото: скриншот с видео

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, враг несколько продвигается, однако украинские военные продолжают удерживать оборону.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

"На Бахмутском направлении сейчас: освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 кв. км – не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках имеем продвижение. В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается", — написала она.

Ганна Маляр подчеркнула, что "все, что в военном смысле можно сделать в этой ситуации, — наше командование и бойцы делают".

"Делают профессионально и на грани возможностей", – заверила она.

Напомним, за прошедшие сутки украинские Силы обороны продвинулись до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления.

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Дата публикации
Просмотры
2827
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