Враг несколько продвигается в Бахмуте – Маляр

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, враг несколько продвигается, однако украинские военные продолжают удерживать оборону.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

"На Бахмутском направлении сейчас: освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 кв. км – не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках имеем продвижение. В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается", — написала она.

Ганна Маляр подчеркнула, что "все, что в военном смысле можно сделать в этой ситуации, — наше командование и бойцы делают".

"Делают профессионально и на грани возможностей", – заверила она.

Напомним, за прошедшие сутки украинские Силы обороны продвинулись до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления.

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