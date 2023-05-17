Курс валют на 17 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 16 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подорожало еще на 4 коп. Злотый повысился еще на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,81 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,86 (+4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,90 грн. Продают по 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,03 – 37,53 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 38,15 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 37,85 грн

"Райффайзен" – 37,30-37,80 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Сбербанк" — 40,45 — 41,35 грн

"Укрэксимбанк" – 40,85 – 41,45 грн

"Райффайзен" – 40,90 – 41,40 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,78 – 9,02 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,30 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал, что наличный доллар может дорожать до 40 грн, если Нацбанк отменит фиксированный официальный курс согласно договоренностям с Международным валютным фондом (МВФ). Аналитик считает, что время для такого решения еще не пришло.

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