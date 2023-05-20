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В Николаевской области поезд раздавил женщину

В Николаевской области поезд раздавил женщину

Женщина погибла на железнодорожном пути / Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Пострадавшая скончалась в больнице.

В Николаевской области электропоезд наехал на 51-летнюю местную жительницу, которая, по предварительным данным, пересекала железнодорожные пути в неустановленном месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Женщину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ему жизнь.

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