В Николаевской области поезд раздавил женщину

Пострадавшая скончалась в больнице.
В Николаевской области электропоезд наехал на 51-летнюю местную жительницу, которая, по предварительным данным, пересекала железнодорожные пути в неустановленном месте.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Женщину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась.
По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ему жизнь.
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