Взрывы раздались в Киевской и Черниговской областях

Работает ПВО.
В ночь на субботу, 20 мая, звуки взрывов раздались в Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщают местные паблики. В Киевской ОВ предупредили об угрозе атаки БПЛА и отметили, что в регионе работает ПВО.
"Киевская область! Угроза атаки дронов! Работают силы ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
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