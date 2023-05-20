Взрывы раздались в Киевской и Черниговской областях

В ночь на субботу, 20 мая, звуки взрывов раздались в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщают местные паблики. В Киевской ОВ предупредили об угрозе атаки БПЛА и отметили, что в регионе работает ПВО.

"Киевская область! Угроза атаки дронов! Работают силы ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

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