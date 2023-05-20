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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
6594
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Сирены прозвучали во многих областях Украины в ночь на 9 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 7 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 20 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Около полуночи сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Upd.

В 00:25 тревогу объявили в Черниговской области, через две минуты - в Киевской области.

В 00:41 сирены прозвучали в Киеве. В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях - отбой. 

00:46 - отбой в Запорожской и Донецкой областях.

00:59 - тривога в Житомирской области. 

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Дата публикации
Просмотры
6594
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