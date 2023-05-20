Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 20 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Около полуночи сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Upd.

В 00:25 тревогу объявили в Черниговской области, через две минуты - в Киевской области.

В 00:41 сирены прозвучали в Киеве. В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях - отбой.

00:46 - отбой в Запорожской и Донецкой областях.

00:59 - тривога в Житомирской области.