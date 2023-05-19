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Захватчики ночью атаковали Украину: что известно

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
48к
Время на прочтение
1 мин
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Захватчики ночью атаковали Украину: что известно

Фото: ТСН.ua

Звуки взрывов слышали жители не менее семи регионов.

В ночь на пятницу, 19 мая, россияне совершили очередную атаку территории Украины с воздуха.

  • 00:11. Во многих регионах Украины снова объявлена воздушная тревога;
  • 00:18. Звуки взрывов слышны в Черниговской области;
  • 00:52. Взрывы раздались в Киевской области;
  • 01:57. Звуки взрывов в Днепропетровской и Николаевской областях;
  • 02:28. Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза атаки дронами и ракетами;
  • 03:49. Звуки взрывов раздаются во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что захватчики атаковали город иранскими дронами "Shahed". Украинским защитникам удалось все БПЛА ликвидировать и успешно отразить десятую атаку на столицу в этом месяце.

Официальные комментарии по атакам других регионов пока отсутствуют. В 04:20 воздушная опасность прошла в центральных регионах, затем – в восточных. А в 05:12 отбой воздушной тревоги объявили и в западных областях Украины.

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Дата публикации
Просмотры
48к
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