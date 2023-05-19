Захватчики ночью атаковали Украину: что известно

В ночь на пятницу, 19 мая, россияне совершили очередную атаку территории Украины с воздуха.

00:11. Во многих регионах Украины снова объявлена воздушная тревога;

00:18. Звуки взрывов слышны в Черниговской области;

00:52. Взрывы раздались в Киевской области;

01:57. Звуки взрывов в Днепропетровской и Николаевской областях;

02:28. Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза атаки дронами и ракетами;

03:49. Звуки взрывов раздаются во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что захватчики атаковали город иранскими дронами "Shahed". Украинским защитникам удалось все БПЛА ликвидировать и успешно отразить десятую атаку на столицу в этом месяце.

Официальные комментарии по атакам других регионов пока отсутствуют. В 04:20 воздушная опасность прошла в центральных регионах, затем – в восточных. А в 05:12 отбой воздушной тревоги объявили и в западных областях Украины.