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Астрологический прогноз на 19 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
233
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 мая

Астрологический прогноз на 19 мая / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день Гекаты – время торжества темных сил, когда человек легко может попасть под влияние корыстных и недобросовестных людей. Избежать этого просто: главное, не общаться с негативно настроенными людьми и избегать незнакомцев. От реализации серьезных проектов лучше отказаться, они обречены на неудачу. 

Символ дня: спрут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка. 

Болезни дня: могут также напомнить о себе хронические заболевания, лечить которые нужно в соответствии с рекомендациями врача. 

Питание дня: едва ли единственный день лунного календаря, когда не возбраняется употреблять в пищу выпечку – причем домашнюю. 

Стрижка дня: от стрижки рекомендуется отказаться. 

Дачные работы дня: время благоприятно для уничтожения сорняков и борьбы с вредителями. 

Магия и мистика дня: от любых магических практик, включая гадая, сегодня лучше отказаться – предсказания могут быть чересчур неприятными. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть по-настоящему кошмарными, но, к счастью, они не сбываются. 

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми.

Цитата дня: "Каждый человек – отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть" (Марк Туллий Цицерон). 

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Дата публикации
Просмотры
233
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