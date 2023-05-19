Астрологический прогноз на 19 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день Гекаты – время торжества темных сил, когда человек легко может попасть под влияние корыстных и недобросовестных людей. Избежать этого просто: главное, не общаться с негативно настроенными людьми и избегать незнакомцев. От реализации серьезных проектов лучше отказаться, они обречены на неудачу.
Символ дня: спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка.
Болезни дня: могут также напомнить о себе хронические заболевания, лечить которые нужно в соответствии с рекомендациями врача.
Питание дня: едва ли единственный день лунного календаря, когда не возбраняется употреблять в пищу выпечку – причем домашнюю.
Стрижка дня: от стрижки рекомендуется отказаться.
Дачные работы дня: время благоприятно для уничтожения сорняков и борьбы с вредителями.
Магия и мистика дня: от любых магических практик, включая гадая, сегодня лучше отказаться – предсказания могут быть чересчур неприятными.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть по-настоящему кошмарными, но, к счастью, они не сбываются.
Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми.
Цитата дня: "Каждый человек – отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть" (Марк Туллий Цицерон).
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