Астрологический прогноз на 19 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день Гекаты – время торжества темных сил, когда человек легко может попасть под влияние корыстных и недобросовестных людей. Избежать этого просто: главное, не общаться с негативно настроенными людьми и избегать незнакомцев. От реализации серьезных проектов лучше отказаться, они обречены на неудачу.

Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка.

Болезни дня: могут также напомнить о себе хронические заболевания, лечить которые нужно в соответствии с рекомендациями врача.

Питание дня: едва ли единственный день лунного календаря, когда не возбраняется употреблять в пищу выпечку – причем домашнюю.

Стрижка дня: от стрижки рекомендуется отказаться.

Дачные работы дня: время благоприятно для уничтожения сорняков и борьбы с вредителями.

Магия и мистика дня: от любых магических практик, включая гадая, сегодня лучше отказаться – предсказания могут быть чересчур неприятными.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть по-настоящему кошмарными, но, к счастью, они не сбываются.

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми.

Цитата дня: "Каждый человек – отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть" (Марк Туллий Цицерон).

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