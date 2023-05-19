США и Молдова подписали соглашение об открытом воздушном пространстве

Такое решение должно улучшить условия перелетов гражданской авиации.

В четверг, 18 мая, в Кишиневе США и Молдова заключили соглашение об открытом воздушном пространстве. Соответствующий документ подписали представители правительств двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Соглашение должно улучшить условия перелетов гражданской авиации, установив неограниченную пропускную способность и частоту услуг, права на открытые маршруты, либеральный чартерный режим и открытые возможности совместного обслуживания авиарейсов.

Нововведение должно расширить прочное экономическое и коммерческое партнерство США и Молдовы, создавая новые возможности для авиакомпаний, туристических компаний и клиентов. Авиаперевозчики смогут предоставлять более доступные, удобные и эффективные услуги.

Ранее мы сообщали, что Молдове нужно поскорее присоединиться к Евросоюзу, чтобы защититься от возможной российской агрессии.