Бои за Бахмут продолжаются: главное со сводки Генштаба в сутки

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

В течение этих суток, 21 мая, российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате атак оккупантов были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для нанесения ракетных ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием. Это подчеркивает тактику террора со стороны РФ.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Где тяжелее всего

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток там произошло 24 боевых столкновения. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

За сутки на 5 направлениях ВСУ отразили 24 атаки россиян / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют диверсионно-разведывательные группы врага.

В течение суток оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Прогресс, Студенок и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении захватчики не прекращают попыток улучшить тактическое положение. За сутки вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Невское. Артиллерийским обстрелм подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого столкновения. В частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за Бахмут продолжаются.

В течение суток противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции к югу от населенного пункта Ивановское. К тому же, вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия по направлениям Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

ВСУ продолжают удерживать позиции / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

В течение этих суток нанес авиаударов по населенному пункту Станислав Херсонской области, а также обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Тягинку Херсонской области и Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 по зенитно-ракетным комплексам.

В течение суток были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника.

Россияне ограничивают доступ к мобильной связи на оккупированных территориях

Российские захватчики ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах захваченной части Херсонской области. Оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен. Кроме того, ограничивают перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают удерживать ряд зданий в Бахмуте. Решение об уходе будет принимать командование.

Читайте также: