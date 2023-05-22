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Над Черным морем силы ПВО уничтожили российский БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
855
Время на прочтение
1 мин
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Над Черным морем силы ПВО уничтожили российский БпЛА

Силы ПВО приземлили очередной российский беспилотник / Фото: ТСН.ua

Уровень ракетной опасности в Украине остается очень высоким.

Вечером воскресенья, 21 мая, россияне атаковали Одесскую область ударным беспилотником. Украинская ПВО сбила его над Черным морем.

Об этом информирует Оперативное командование "Юг".

"На Одесскую область враг направил ударный беспилотный летательный аппарат. Силами противовоздушной обороны он был уничтожен над морем", — говорится в сообщении.

На боевом дежурстве в Черном море находятся ракетоносители, общий залп которых может достигать 12 ракет "Калибр". Уровень ракетной опасности назвали очень высоким на фоне активности стратегической и тактической авиации. Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сбили российский истребитель в Херсонской области.

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Дата публикации
Просмотры
855
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