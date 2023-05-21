В России произошло мощное землетрясение

В России, в море близ Южных Курил Сахалинской области, в воскресенье около девяти вечера произошло землетрясение, ощутимое в населенных пунктах островов Шикотан и Кунашири.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на филиал Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в воскресенье в 20:30 по местному времени с эпицентром в 30 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан на глубине 41 километр", – заявили в службе.

По сообщению служб, пострадавших в результате землетрясения, нет. Тревогу не объявляли.

Между тем, в Турции и регионе после разрушительных землетрясений зафиксировано более 33 тыс. подземных толчков.

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