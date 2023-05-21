Какому знаку Зодиака повезет 22 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 мая?

День, когда каждый из нас может испытывать недовольство своими действиями, жизненными и профессиональными достижениями и, как итог, самим собой. Такое мироощущение в нынешний лунный день – явление нормальное, поскольку заставляет человека анализировать свои действия и, отбросив те, которые ведут в никуда, выбрать действительно правильные и перспективные – во всех отношениях. В это время также стоит особенно внимательно отнестись к снам – из них можно сделать важные выводы относительно того, что было сделано правильно, а в чем – допущена серьезная ошибка, и – исправить последнюю.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которые часто бывают нелогичными в решении вопросов личной жизни, из-за любого каприза расставаясь с теми, кого любят, а потом сожалея об этом, звезды дадут шанс исправить сложившуюся в отношениях с любимым человеком ситуацию. Тот, кому они так неосмотрительно дали отставку, появится в их жизни вновь, тем самым дав им понять, что они не против возобновления отношений. Как поступить в данной ситуации, решать, конечно же, самим представителям знака, но при этом им стоит помнить о том, что еще одного шанса может и не последовать.

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