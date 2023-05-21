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"Бавовна" произошла в Белгородской области: что известно

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1203
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" произошла в Белгородской области: что известно

Фото: ТСН.ua

Местных призывали идти в укрытие.

В ночь на воскресенье, 21 мая, взрывы прогремели в Белгородской области. Местные сообщили об очередном "хлопке" и зареве.

Жители Шебекинского района сняли пожар и опубликовали видео в соцсетях. По их словам, взрывы слышны в районе автовокзала.

В МЧС РФ заявили об обстреле населенного пункта Муром и призвали граждан быть в укрытии.

Ранее мы сообщали о "бавовне" в Курской области. Якобы сброшено взрывное устройство на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково. Пострадали два человека.

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Дата публикации
Просмотры
1203
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