"Бавовна" произошла в Белгородской области: что известно

В ночь на воскресенье, 21 мая, взрывы прогремели в Белгородской области. Местные сообщили об очередном "хлопке" и зареве.

Жители Шебекинского района сняли пожар и опубликовали видео в соцсетях. По их словам, взрывы слышны в районе автовокзала.

В МЧС РФ заявили об обстреле населенного пункта Муром и призвали граждан быть в укрытии.

Ранее мы сообщали о "бавовне" в Курской области. Якобы сброшено взрывное устройство на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково. Пострадали два человека.