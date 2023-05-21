"Бавовна" произошла в Белгородской области: что известно

Местных призывали идти в укрытие.
В ночь на воскресенье, 21 мая, взрывы прогремели в Белгородской области. Местные сообщили об очередном "хлопке" и зареве.
Жители Шебекинского района сняли пожар и опубликовали видео в соцсетях. По их словам, взрывы слышны в районе автовокзала.
В МЧС РФ заявили об обстреле населенного пункта Муром и призвали граждан быть в укрытии.
Ранее мы сообщали о "бавовне" в Курской области. Якобы сброшено взрывное устройство на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково. Пострадали два человека.
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