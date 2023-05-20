В Днепре раздался мощный взрыв: что известно

Тревогу объявили сразу после взрыва.
В Днепре вечером 20 мая, около 22:35, раздался мощный взрыв. После этого в регионе объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщают местные жители в Сети.
"Помним о правилах безопасности и сохраняем информационную тишину", — написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Напомним, вечером 20 мая российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Военные призывают граждан не игнорировать объявление воздушной тревоги.
Сообщается, что на боевом дежурстве находятся два подводных ракетоносителя, снаряженные восьми "Калибрами". Таким образом враг вдвое увеличил группировку ракетоносителей в Черном море по сравнению с прошедшими сутками.
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