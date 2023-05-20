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В Днепре раздался мощный взрыв: что известно

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1721
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре раздался мощный взрыв: что известно

В Днепре раздался взрыв, объявлена тревога/Фото: alerts.in.ua

Тревогу объявили сразу после взрыва.

В Днепре вечером 20 мая, около 22:35, раздался мощный взрыв. После этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

"Помним о правилах безопасности и сохраняем информационную тишину", — написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Напомним, вечером 20 мая российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Военные призывают граждан не игнорировать объявление воздушной тревоги.

Сообщается, что на боевом дежурстве находятся два подводных ракетоносителя, снаряженные восьми "Калибрами". Таким образом враг вдвое увеличил группировку ракетоносителей в Черном море по сравнению с прошедшими сутками.

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Просмотры
1721
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