В Днепре раздался мощный взрыв: что известно

В Днепре вечером 20 мая, около 22:35, раздался мощный взрыв. После этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

"Помним о правилах безопасности и сохраняем информационную тишину", — написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Напомним, вечером 20 мая российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Военные призывают граждан не игнорировать объявление воздушной тревоги.

Сообщается, что на боевом дежурстве находятся два подводных ракетоносителя, снаряженные восьми "Калибрами". Таким образом враг вдвое увеличил группировку ракетоносителей в Черном море по сравнению с прошедшими сутками.

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