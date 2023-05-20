Истребители F-16 обеспечат победу Украины в войне - Игнат

Истребители F-16 могут работать по наземным, народным и воздушным целям и заменять ПВО, там, где ее нет.

Украина выигрывает войну с российскими агрессорами, когда у ее воздушных сил будут в достаточном количестве самолеты F-16.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Эспрессо.

Он отметил, что истребители F-16 могут работать по наземным, народным и воздушным целям, а также будут перекрывать украинскую территорию там, где не хватает комплексов ПВО.

"Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах. Мы отмечали нашим партнерам необходимость для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины", – сказал он.

Игнат напомнил, что Украина получает от союзников системы ПВО NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных – Crotale, Gepard, Avenger. Вместе с тем, территория границы вместе с Беларусью, непризнанным Приднестровье и Черным морем составляет 2,5 тыс. км.

"Соответственно, перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся. Поэтому нам нужен F-16, у которого есть снизу зенитно-ракетное прикрытие и сверху истребительное, то есть он также есть часть ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", — сказал спикер Воздушных сил.

Игнат также заявил, что советские МиГ и Су не могут обеспечить эффективную работу и отрабатывать по дронам-камикадзе, а также против крылатых ракет. В то время как F-16 сегодняшней модификации создан, чтобы стать частью ПВО и эффективно перехватывать такие типы воздушных целей.

"Второй момент — с этим истребителем в разы возрастет эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и так далее. F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, так как будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям снабжения. Так же эти истребители способны навести порядок и на море с противокорабельными ракетами. .

Напомним, ранее военный аналитик и бывший пилот Шон Белл заявил, что снабжение США и союзниками истребителей F-16 Украины будет "серьезной головной болью" для российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что самолеты F-16, которые западные партнеры хотят отправить в Украину, изменят войну в Украине, но это не снизит напряжение.

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