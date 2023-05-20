Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море — ОК "Юг"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1564
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море — ОК "Юг"

ОК "Юг" сообщило, что Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море / Фото: УНИАН

Военные призывают граждан не игнорировать объявление воздушной тревоги.

Вечером, 20 мая, российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Сообщается, что в настоящее время на боевом дежурстве находятся 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "калибрами", таким образом враг вдвое увеличил группировку ракетоносителей в Черном море по сравнению с прошедшими сутками.

"Учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников, имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению, следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью!", — пишет Командование.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot обладают способностью сбивать сверхзвуковые вражеские крылатые ракеты воздушного базирования Х-22.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что, несмотря на многочисленные санкции, введенные против российской военной машины, страна-агрессорка продолжает искать пути для обхода этих ограничений.

Читайте также:

  • Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1564
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация