Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море — ОК "Юг"

Вечером, 20 мая, российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Сообщается, что в настоящее время на боевом дежурстве находятся 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "калибрами", таким образом враг вдвое увеличил группировку ракетоносителей в Черном море по сравнению с прошедшими сутками.

"Учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников, имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению, следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью!", — пишет Командование.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot обладают способностью сбивать сверхзвуковые вражеские крылатые ракеты воздушного базирования Х-22.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что, несмотря на многочисленные санкции, введенные против российской военной машины, страна-агрессорка продолжает искать пути для обхода этих ограничений.

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