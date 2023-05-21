Грозы и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на 22-25 мая

В Украине с понедельника, 22 мая, ожидается теплая погода, однако в некоторых регионах возможны кратковременные грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В понедельник в большинстве регионов температура воздуха будет +19+24 градуса. Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях, в южной части, в центре, кроме Винницкой области, и в Сумской области. В то время как в западных областях и большинстве северных будет преобладать сухая погода.

В Киеве 22 мая будет теплая и сухая погода. Температура воздуха до 24 градусов тепла.

"Дожди в ближайшее время будут идти на Левобережье. К северу и западу осадки присоединятся 24-25 мая. Дожди будут носить кратковременный и локальный характер, как это часто бывает летом. Не пугайтесь, учащаются грозы. Каштаны еще цветут, весна продолжается, несмотря на официальное объявление", — подчеркнула Наталья Диденко.

Напомним, в Киеве началось метеорологическое лето. Это событие произошло потому, что 13 мая произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха из-за отметки в +15 градусов.

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