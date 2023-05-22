ЗАЭС переходит в режим блекаута — Энергоатом

Сегодня в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

Об этом заявили в "Энергоатом".

"После потери внешнего питания, необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался. В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в настоящее время срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода российских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора — украинского "Энергоатома" и восстановления условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне "эвакуируют" членов семей работников Запорожской АЭС. На Запорожской АЭС усилился контроль над атомщиками, теперь персоналу запрещено даже общаться между собой.

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