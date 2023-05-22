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Авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ужасное ДТП в центре Москвы

Авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ужасное ДТП в центре Москвы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2591
Время на прочтение
1 мин
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Авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ужасное ДТП в центре Москвы

ДТП по авто патриарху Кириллу в Москве 22 мая. ФОТО: тг-каналы

В результате аварии предварительно есть пострадавший.

Автомобиль Aurus главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева) попал в ДТП в центре Москвы. Автомобиль патриарха врезался в другую машину.

Об этом сообщают российские тг-каналы и публикуют кадры с места аварии.

"Авария произошла в 6:30 утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль Volvo выезжал с переулка, когда в него врезался Aurus. В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался", — пишут тг-каналы. 

Был ли сам Патриарх в автомобиле – неизвестно.

Отметим, что патриарх РПЦ Кирилл оправдывает жестокую войну, которую Россия развязала против Украины. Он называет убийства украинцев "святым делом". Якобы русские войска в Украине воюют "за будущее" своей страны.

А в начале года перед Рождеством Гундяев призвал россиян не бояться смерти и идти на войну.

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Дата публикации
Просмотры
2591
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