Авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ужасное ДТП в центре Москвы

Автомобиль Aurus главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева) попал в ДТП в центре Москвы. Автомобиль патриарха врезался в другую машину.

Об этом сообщают российские тг-каналы и публикуют кадры с места аварии.

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"Авария произошла в 6:30 утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль Volvo выезжал с переулка, когда в него врезался Aurus. В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался", — пишут тг-каналы.

Был ли сам Патриарх в автомобиле – неизвестно.

Отметим, что патриарх РПЦ Кирилл оправдывает жестокую войну, которую Россия развязала против Украины. Он называет убийства украинцев "святым делом". Якобы русские войска в Украине воюют "за будущее" своей страны.

А в начале года перед Рождеством Гундяев призвал россиян не бояться смерти и идти на войну.

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