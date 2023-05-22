Авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ужасное ДТП в центре Москвы

В результате аварии предварительно есть пострадавший.
Автомобиль Aurus главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева) попал в ДТП в центре Москвы. Автомобиль патриарха врезался в другую машину.
Об этом сообщают российские тг-каналы и публикуют кадры с места аварии.
"Авария произошла в 6:30 утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль Volvo выезжал с переулка, когда в него врезался Aurus. В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался", — пишут тг-каналы.
Был ли сам Патриарх в автомобиле – неизвестно.
Отметим, что патриарх РПЦ Кирилл оправдывает жестокую войну, которую Россия развязала против Украины. Он называет убийства украинцев "святым делом". Якобы русские войска в Украине воюют "за будущее" своей страны.
А в начале года перед Рождеством Гундяев призвал россиян не бояться смерти и идти на войну.
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