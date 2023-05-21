Вместо "вагнеровцев": Минобороны РФ набирает призывников в собственный ПИК

Вновь созданная компания "Ветеран", входящая в состав ППК "Редут" МО России, действует на флангах Бахмута.
Между главой ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и Минобороны России растет напряженность. Так накануне ведомство объявило о создании собственного НПК "Ветеран".
Об этом сообщает ISW.
По данным аналитиков, "Ветеран" входит в состав ПВК "Редут" МО России, действующей на флангах Бахмута. В отчете говорится, что новая инициатива оказалась безуспешной. Между участниками организации фиксируют многочисленные конфликты и дискриминацию.
"Жены и матери российских мобилизованных из республик Хакасия и Алтай опубликовали видеообращение с жалобой на то, что наемники "Ветеранов" не ведут учет потерь среди мобилизованных и не поддерживают мобилизованных на фронте", — говорится в отчете.
Как передает Институт изучения войны, из 500 отправленных мобилизованных вернулись из передовой только 137 и заявили, что по меньшей мере два подразделения неизвестного эшелона, подчиненного "Ветеранам", пропали без вести.
Конфликт Пригожина и Минобороны РФ
Напомним, в субботу, 20 мая, основатель российской террористической группировки ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о взятии города Бахмута Донецкой области, бои за который продолжаются уже почти год.
Вся критика военного руководства РФ основателем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным может быть многоходовкой, разыгрываемой совместно с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин может готовить государственный переворот в России.
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