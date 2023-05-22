В Москве пылает военкомат

Причиной называют, что загорелись коробки с товаром в пункте выдачи.
На востоке Москвы у здания, где расположен военный комиссариат, возник пожар. В этом помещении находится Объединенный военный комиссариат Преображенского района.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на МЧС РФ.
Площадь пожара составила 50 кв. Сейчас его ликвидировали. Причиной называют, что занялись коробки с товаром в пункте выдачи в соседнем помещении.
"Пожар произошел в здании на Колодезном переулке 14, там расположен военкомат Преображенского района. Открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших нет", — заявили в МЧС столицы.
По словам очевидцев, огонь перекинулся из соседнего помещения – пункта выдачи Wildberries.
Напомним, утром 22 мая в центре Москвы автомобиль патриарха РПЦ Кирилла попал в ДТП. Машина российского священника врезалась в легковой автомобиль. В результате аварии предварительно пострадавший.
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