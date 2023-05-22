В Москве пылает военкомат

Причиной называют, что загорелись коробки с товаром в пункте выдачи.

На востоке Москвы у здания, где расположен военный комиссариат, возник пожар. В этом помещении находится Объединенный военный комиссариат Преображенского района.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на МЧС РФ.

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Площадь пожара составила 50 кв. Сейчас его ликвидировали. Причиной называют, что занялись коробки с товаром в пункте выдачи в соседнем помещении.

"Пожар произошел в здании на Колодезном переулке 14, там расположен военкомат Преображенского района. Открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших нет", — заявили в МЧС столицы.

По словам очевидцев, огонь перекинулся из соседнего помещения – пункта выдачи Wildberries.

Напомним, утром 22 мая в центре Москвы автомобиль патриарха РПЦ Кирилла попал в ДТП. Машина российского священника врезалась в легковой автомобиль. В результате аварии предварительно пострадавший.

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