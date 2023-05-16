В Москве в районе завода "Москвич" вспыхнул мощный пожар

В МЧС России заявили, что это горит мусор.
Во второй половине дня 16 мая в Москве вспыхнул мощный пожар на улице Южнопортова. Известно, что загоревшийся ангар расположен неподалеку от завода "Москвич".
Об этом сообщают российские ОМП.
В МЧС России заявили, что это горит мусор.
"На улице Южнопортова, по предварительной информации, горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 70 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", — пишет тг-канал "Москва24"
По их данным, информации о пострадавших не поступало.
Напомним, 15 мая возле здания магазина "Перекресток" в Москве возник пожар. Перед этим был слышен взрыв.
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