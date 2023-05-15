В Москве прогремел взрыв возле магазина: возник пожар (видео)

Пропагандисты убеждают, что на месте просто загорелся мусорник.

В Москве 15 мая произошел взрыв возле здания магазина "Перекресток", после чего вспыхнул пожар.

Об этом информируют российские телеграммы-каналы.

"Взрыв в столичном "Перекрестке" на улице Адмирала Ушакова в Южном Бутово. По словам очевидцев, на месте сильное задымление. Сейчас туда едут экстренные службы", – говорится в заявлении паблика Mash.

Впоследствии там добавили, что на месте возник пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. Горел первый этаж торгового центра.

Пожар уже ликвидирован. Всех людей успели эвакуировать, никто не пострадал.

В Mash утверждают, что причиной инцидента стал якобы расположенный возле здания загоревшийся мусорный контейнер. Огонь от него опрокинулся на фасад. По данным российских средств массовой пропаганды, спасатели не подтверждают информацию о взрыве.

В Москве прогремел взрыв возле магазина: возник пожар

Фото с места пожара в Москве 15 мая в Южном Бутове/Фото из соцсетей

В Москве 15 мая сообщили о взрыве, пожаре и задымлении возле магазина/Фото из соцсетей

Заметим, что пожары в последнее время не являются редкостью в Москве. Так, в ночь на 12 мая в российской столице вспыхнул огонь на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ.

А 13 мая в центре Москвы загорелась гостиница "Интерконтиненталь".

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