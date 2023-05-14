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Огненный фронт в России: эвакуируют целые села, будет тушить пожар один вертолет

Огненный фронт в России: эвакуируют целые села, будет тушить пожар один вертолет

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Огненный фронт в России: эвакуируют целые села, будет тушить пожар один вертолет

В Курганской области из-за лесных пожаров готовят к эвакуации два населенных пункта / Фото: соцмережі

Эвакуированных жителей двух населенных пунктов собираются разместить в помещении сельской школы.

В воскресенье, 14 мая, в Курганской области России готовятся к эвакуации жителей двух населенных пунктов из-за масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на правительство региона.

“Продолжается тушение пожара в районе поселка Зирянка и села Новая Заворина Юргамысского округа. Объявлена превентивная эвакуация. Администрацией округа в населенные пункты для этого направлены автобусы”, — сообщают местные власти.

Эвакуированных жителей двух населенных пунктов планируют разместить в помещении сельской средней школы в селе Чинеево, подальше от места, где свирепствует огонь.

Уточняется, что огненный фронт составляет 3,5 км.

Для тушения пожара российские спасатели подготовили один вертолет Ми-8 из состава аэромобильной группировки Ногинского спасательного центра МЧС РФ.

В этом российском регионе от 7 мая введен режим чрезвычайного положения из-за природных пожаров.

Напомним, ранее лесной пожар, начавшийся 27 апреля в Курганской области России, перекинулся на территорию завода "Курганстальмост" в Кургане.

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Дата публикации
Просмотры
123
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