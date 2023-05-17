Возле Москвы пролетел неизвестный беспилотник

Над жилыми домами в Подмосковье заметили беспилотный летательный аппарат.

В среду, 17 мая, в приселке Дмитрово Подольского городского округа Московской области местные жители были напуганы пролетавшим над жилыми домами беспилотником.

Очевидцы выложили соответствующие кадры в соцсетях.

Расстояние от Дмитрова до центра столицы государства-агрессора – около 50 км.

Над Дмитровым под Москвой местные жители наблюдали полет неизвестного беспилотника / Фото: скриншот с видео

Известно, что возле этого населенного пункта расположен аэродром легкомоторных любительских самолетов.

Официальные ведомства РФ пока никак не прокомментировали информацию о БПЛА.

В этот же день Telegram-канал Baza сообщил о падении беспилотника в Калужской области. Он летел по направлению к Московской области параболической траекторией.

"Беспилотник упал, зацепившись за верхушки деревьев и взорвался. На месте падения осталась воронка размером 10 метров в диаметре и 5 метров глубиной”, — говорится в сообщении.

По информации канала, беспилотник был начинен металлическими девятимиллиметровыми шариками, обнаруженными на месте взрыва.

До сих пор неизвестно, что это был за БПЛА, взрывом его обломки разнесло на большую территорию.

Напомним, во время парада 9 мая в Москве россияне сбивали неизвестные беспилотники. В столицу РФ летело три БПЛА.

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