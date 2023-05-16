Украина получит дополнительные шесть радаров к системам ПВО IRIS-T

Этот радар может определять 1500 целей в радиусе 250 км.

Немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на оборонных системах, поставит Украине дополнительные шесть многофункциональных радаров TRML-4D, входящих в составляющие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании.

Указывается, что эти радары оборудованы новейшей технологией Active Electronically Scanned Array (AESA), которая может определять 1500 целей в радиусе 250 километров.

"Мы рады поддержать Украину дополнительными радарами, которые усилят сеть датчиков воздушного наблюдения и противовоздушной обороны Украины", – заявил гендиректор компании Томас Мюллер.

Напомним, ранее сообщалось, что анонимный американский чиновники в комментарии журналистам сообщил, что 16 мая во время массированного ракетного обстрела россияне могли повредить ЗРК Patriot, но точно ничего не уничтожили.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне в ночь на 16 мая устроили массированный ракетный удар по Украине. Ранее сообщалось, что ВСУ сбили три баллистических ракеты, однако впоследствии уточнили, что их было 10.

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