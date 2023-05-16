Угрожающие часы ракетных ударов по Украине: Жданов объяснил, когда может атаковать РФ

Очень трудно сказать, по какому алгоритму Россия определяет время атак по Киеву и Украине в целом. Впрочем, можно судить по тому, что РФ постоянно пытается осуществлять их вечером или ночью.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, российская армия рассчитывает на усталость украинских расчетов на системах противоракетной обороны. Поэтому наносит удары в ночное или предутреннее время, как прошлой ночью.

"Я так понимаю, что они рассчитывают на усталость наших наблюдателей. Смотрите: третий час ночи, человек физически хочет спать, он устал. Бдительность этого оператора, она может быть немного подавлена. Они на это и надеются. Днем все бодрые, все смотрят на экран и следят, добиться успеха шансов очень мало. Поэтому они используют преимущественно ночное или предутреннее время”, — ответил ТСН.ua Жданов.

Ночная атака РФ по Киеву

Напомним, в ночь на 16 мая Россия нанесла комплексный удар по Киеву. Враг выпустил 18 ракет и 9 БПЛА одновременно с трех направлений. Были применены "шахеды", аэробалистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и ракеты наземного базирования С-400, "Искандер-М". Все воздушные цели сбила украинская противовоздушная оборона.

Военный эксперт Олег Жданов дал прогноз, как долго еще РФ будет обстреливать Украину.

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