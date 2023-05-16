Украина уже использует ракеты Storm Shadow против российских захватчиков — CNN

Эту информацию журналистам американского издания подтвердили три источника.

Украина начала использовать против российских захватчиков дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданныеВеликобританией.

Об этом сообщает издание CNN.

В сообщении указывается, что два американских чиновника подтвердили информацию о том, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow против российских захватчиков.

Эту информацию журналистам подтвердил еще один чиновник из стран Запада. Издание не публиковало имена своих источников.

При этом издание не раскрывает более подробных подробностей. В свою очередь, в Министерстве обороны Украины отказались предоставлять информацию по соответствующему запросу журналистов издания.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что решение Великобритании передать Украине ракеты Storm Shadow не влияет на позицию США относительно предоставления Киеву дальнобойного оружия.

Кроме того, ранее информировали, что офис британского премьер-министра Риши Сунака также сообщил, что Украина получит сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.

Читайте также: