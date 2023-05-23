Германия предупреждает о высоком риске диверсий из России

Немецкое Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) считает, что существует "повышенный риск" актов диверсии в стране со стороны страны-агрессора России.

Об этом заявил глава BfV Томас Гальденванг, пишет DW.

"Фактически у России есть такие возможности, и при необходимости их могут направить против немецких целей, прежде всего в сфере критической инфраструктуры", — сказал он.

По словам Гальденванга, в Берлине уже зафиксировали "подготовительную работу" — слежку за IT-инфраструктурой предприятий из сферы снабжения, в то время как массивной кибератаки, направленной против критически важной для Германии инфраструктуры, до сих пор не наблюдалось.

"В России были подготовлены очень мощные силы для кибератак. Сейчас они действуют против инфраструктуры Украины. Если они будут направлены против США, Западной Европы или Германии, нам действительно придется рассчитывать на сложные атаки", — сказал Гальденванг.

Он отмечает, что масштабы и сложность работы спецслужб РФ выросли после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года. Другой страной, от которой, по оценке BfV, исходит повышенный риск кибератак и компьютерного шпионажа, является Китай. Сейчас, отметил Гальденванг, сейчас наблюдается "высокая интенсивность" шпионской деятельности китайских спецслужб, а также в последнее время возрос также интерес к "наблюдению за немецкой политикой во всех сферах".

Как сообщалось , США ввели новые санкции против разведывательной организации Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Обе спецслужбы Соединенные Штаты считают ответственными за содержание в заложниках или неправомерное задержание американцев.

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