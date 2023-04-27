США вводят новые санкции против спецслужб России и Ирана

Санкции направлены против организаций, которые США считают ответственными за содержание в заложниках или неправомерное задержание американцев.

В четверг, 27 апреля, США ввели новые санкции против разведывательной организации Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Обе спецслужбы Соединенные Штаты считают ответственными за удержание в заложниках или неправомерное задержание американцев.

Об этом сообщает CNN.

Российскую ФСБ обвиняют, в частности, в захвате журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в прошлом месяце в России за якобы шпионаж. Также речь идет о Поле Вилане, бывшем американском морском пехотинце, которого тоже удерживают в России по обвинениям в шпионаже.

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В Иране Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбазтреи, иранско-американские граждане, содержатся в печально известной тюрьме Эвин, где, по сообщениям, применяются пытки.

"Мы показываем, что неприемлемо прибегать к этому мерзкому поведению использования людей как пешек, как разменной монеты, не платя последствий, и это часть последствий", — заявил высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называют.

Американские чиновники добавили, что санкции могут быть отменены, если граждане США, содержащиеся в России и Иране, будут освобождены.

Напомним, Московский городской суд во вторник, 18 апреля, не удовлетворил апелляцию адвокатов американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Россия обвиняет якобы в "шпионаже".

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