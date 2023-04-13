Арестовать американского журналиста WSJ приказал сам диктатор Путин – Bloomberg

Гершкович стал первым журналистом из США, арестованным в России за последние 40 лет.

Арест американского журналиста The Wall Street Journal лично санкционировал российский президент-диктатор Владимир Путин. Репортер стал первым представителем СМИ из США, арестованным в России за последние 40 лет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Инициатива ареста американского репортера по обвинению в шпионаже впервые за почти 40 лет исходила от высокопоставленных чиновников российских спецслужб", — пишет издание.

Авторы материала отмечают, что первый со времен Холодной войны арест американского журналиста на территории РФ указывает на то, что растет влияние сторонников жесткой линии в Кремле. Мол, верх берут те, кто выступает за конфронтацию с Вашингтоном, считая ее необратимой.

"Это говорит о том, что, по мнению Путина, возвращения к стабильным и надежным отношениям нет. Это должно стать настоящим тревожным звонком не только для США, но и для всего Запада", отмечает президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

По ее словам, большое внимание американской общественности к делу Гершковича призывает Москву к захвату новых заложников. Она отмечает, что россияне становятся гораздо более агрессивными.

"Они видели, что когда вы берете в заложники высокопоставленных граждан США, вы получаете то, что хотите", — заявила Полякова.

Арест Гершковича

Российские пропагандистские издания 30 марта сообщили, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он находился в городе несколько недель. Там написал материал об отношении россиян к ППК "Вагнеру".

Американского репортера обвинили якобы в "шпионаже". Гершкович категорически отверг все. В США открестились от обвинений РФ в шпионаже в отношении журналиста. Также Вашингтон призвали всех американцев, в том числе журналистов, покинуть Россию.

Президент США Джо Байден прокомментировал задержание американского журналиста в России. "Отпустите его", – сказал Байден.

Издание WSJ заявило, что сотрудники российской разведки следили за Гершковичем перед тем, как его задержали. Они снимали его перемещение на камеру и оказывали давление на источники информации.

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