В Сети показаны последствия прилета Storm Shadow в Мариуполе: спутниковые снимки

В Мариуполе участились взрывы.
Вчера, 20 мая, во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. В результате этого оккупанты пытаются спасти свою технику и перевозят ее в Новоазовск.
Спутниковые снимки SkyWatch зафиксировали повреждения от ракетного удара.
Активист Сергей Стерненко опубликовал видео.
"На гуглкарте это здание до удара. Следующий спутниковый снимок после. Думаю, будут еще плохие для россиян новости из Мариуполя", – написал он.
Напомним, во временно оккупированном городе Мариуполь раздался сильный взрыв. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно, что после "хлопка" в Мариуполе кафиры перемещают технику в Новоазовск.
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