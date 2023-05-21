В Сети показаны последствия прилета Storm Shadow в Мариуполе: спутниковые снимки

Вчера, 20 мая, во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. В результате этого оккупанты пытаются спасти свою технику и перевозят ее в Новоазовск.

Спутниковые снимки SkyWatch зафиксировали повреждения от ракетного удара.

Также читайте Разрушенный Бахмут стал еще одной проблемой для воинов: медики фиксируют новые травмы

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео.

"На гуглкарте это здание до удара. Следующий спутниковый снимок после. Думаю, будут еще плохие для россиян новости из Мариуполя", – написал он.

Напомним, во временно оккупированном городе Мариуполь раздался сильный взрыв. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что после "хлопка" в Мариуполе кафиры перемещают технику в Новоазовск.

Читайте также: