В Британии подтвердили, что ВСУ уже используют ракеты Storm Shadow

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил информацию о том, что украинские военные уже начали применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву.

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Об этом глава британского оборонного ведомства заявил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Он заявил, что у него есть информация об использовании украинской стороной этих боеприпасов, но он не будет рассказывать подробности.

"Все, что я могу сказать, — это то, что, по моей информации, она (Storm Shadow — ред.) уже использовалась после того, как мы объявили о ее отправке в Украину. Но я не буду вдаваться в подробности", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская бригада численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих прошла тайные учения на территории Швеции, где училась воевать на современной западной технике.

Кроме того, мы ранее информировали, что парламент Швейцарии разрешил реэкспорт оружия в Украину после того, как накануне Берн заявлял о "нейтральности" в этом вопросе.

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