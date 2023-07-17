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Повітряна тривога лунала одразу у кількох областях: карта

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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1426
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога лунала одразу у кількох областях: карта

Повітряна тривога лунає 17 липня одразу у кількох областях

У понеділок, 17 липня, у кількох областях України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога 17 липня пролунала у Київській області та самому Києві, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Традиційно сигнал тривоги оголошено у Луганській області та Криму.

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За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у РФ злітали стратегічні бомбардувальники.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у ПС.

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Дата публікації
Перегляди
1426
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