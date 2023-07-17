Повітряна тривога лунала одразу у кількох областях: карта

У понеділок, 17 липня, у кількох областях України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога 17 липня пролунала у Київській області та самому Києві, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Традиційно сигнал тривоги оголошено у Луганській області та Криму.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у РФ злітали стратегічні бомбардувальники.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у ПС.