Курс валют на 20 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

За сутки евро и злотый уменьшились.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 20 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. В сутки евро снизился на 14 коп. Злотый свалился на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,01 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,21 грн (-4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,80 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 – 37,15 грн

"Сбербанк" — 36,55 — 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,55 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,30 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,65 – 41,65 грн

"Сбербанк" — 41,10 — 42,10 грн

"Укрэксимбанк" – 41,29 – 42,20 грн

"Райффайзен" – 41,00 – 42,10 грн

ПУМБ – 41,00 – 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,22 – 9,37 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн

"Укрэксимбанк" – 9,10 – 9,55 грн

Райффайзен — 8,40 — 9,40 грн

ПУМБ – 9,00 – 9,50 грн

Напомним, выехавшие и находящиеся за рубежом украинские пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы получать выплаты. Кто из пенсионеров должен до 31 декабря пройти обязательную проверку, чтобы получать выплаты – читайте на ТСН.ua.