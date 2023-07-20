Курс валют на 20 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

За сутки евро и злотый уменьшились.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 20 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. В сутки евро снизился на 14 коп. Злотый свалился на 4 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,01 грн (-14 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,21 грн (-4 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,80 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,55 – 37,15 грн
- "Сбербанк" — 36,55 — 37,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,55 грн
- "Райффайзен" – 36,70 – 37,30 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,65 – 41,65 грн
- "Сбербанк" — 41,10 — 42,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,29 – 42,20 грн
- "Райффайзен" – 41,00 – 42,10 грн
- ПУМБ – 41,00 – 42,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,22 – 9,37 грн
- "Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,10 – 9,55 грн
- Райффайзен — 8,40 — 9,40 грн
- ПУМБ – 9,00 – 9,50 грн
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