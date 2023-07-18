В Украине подорожает горючее: эксперт рассказал, сколько будет стоить литр бензина

В Украине в ближайшие недели может подорожать бензин. Его стоимость, вероятно, достигнет более 50 грн за литру.

Об этом 18 июля в эфире телемарафона сказал эксперт нефтерынка Александр Сиренко.

Эксперт считает, что цены на дизельное топливо уже достигли своего максимума, а вот бензин вероятно подорожает.

"Я бы дал такой аккуратный прогноз. Скажем, по дизельному горючему мы уже уперлись в тот предел, которого нужно было достичь при новых условиях налогообложения. А по бензину, думаю, что до конца июля нас ожидает еще, как минимум, 3 гривны подорожания на заправках. То есть сети перейдут отметку 50 гривен за литр уже на следующих неделях", — пояснил Александр Сиренко.

Напомним, с 1 июля в Украине вернули полное налогообложение на горючее. В среднем цены на большие АЗС уже выросли на 3-4 грн.

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