В Украине подорожает горючее: эксперт рассказал, сколько будет стоить литр бензина

Подорожание следует ожидать уже в ближайшие недели.
В Украине в ближайшие недели может подорожать бензин. Его стоимость, вероятно, достигнет более 50 грн за литру.
Об этом 18 июля в эфире телемарафона сказал эксперт нефтерынка Александр Сиренко.
Эксперт считает, что цены на дизельное топливо уже достигли своего максимума, а вот бензин вероятно подорожает.
"Я бы дал такой аккуратный прогноз. Скажем, по дизельному горючему мы уже уперлись в тот предел, которого нужно было достичь при новых условиях налогообложения. А по бензину, думаю, что до конца июля нас ожидает еще, как минимум, 3 гривны подорожания на заправках. То есть сети перейдут отметку 50 гривен за литр уже на следующих неделях", — пояснил Александр Сиренко.
Напомним, с 1 июля в Украине вернули полное налогообложение на горючее. В среднем цены на большие АЗС уже выросли на 3-4 грн.
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